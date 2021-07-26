Путин направил поздравления новому генерал-губернатору Канады

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание представительнице коренных народов Канады Мэри Саймон, которая в понедельник официально вступила в должность генерал-губернатора страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter на странице посольства РФ в Оттаве.

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Саймон стала первой представительницей коренных народов Канады на данном посту.

"Президент России Владимир Путин направил письмо <...> Мэри Саймон с поздравлениями по случаю ее вступления в должность 30-го генерал-губернатора Канады. Посольство присоединяется к поздравлениям <...> и желает ей успешного и плодотворного управления", - отмечается в тексте.

73-летняя Саймон является представительницей народности инуитов. Ранее она занимала должность посла в Дании, пост представителя МИД по делам Арктики, а также работала в качестве радиожурналиста.

Генерал-губернатор традиционно назначается британским монархом после консультаций с канадским премьер-министром. Саймон стала 13-м представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года после скандала с подчиненными.