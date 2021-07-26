Россию возмутили обвинения в связях с "антипрививочниками" во Франции

"С удивлением и возмущением восприняли заявление Кристофа Кастанера о том, что за группами "антипрививочников" в соцсетях могут стоять "Россия или другие страны", - отметили в посольстве. - Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса".