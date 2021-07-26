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Цепкало обвинил Россию в предательстве из-за выдачи белорусского спортсмена

Газета.Ru
56 минут назад

Белорусское общество рассматривает выдачу Москвой Минску чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина как предательство, сказал «Газете.Ru» экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

Цепкало обвинил Россию в предательстве
Фото: Alexander Zemlianichenko/APAlexander Zemlianichenko/AP

По его словам, это беспрецедентный шаг.

«Россия никогда себя так не вела, причем не только современная, но и в историческом контексте. Ни одно уважающее себя государство, ни одна уважающая себя империя не выдает политических заключенных. Это огромный шок, белорусское общество рассматривает это как предательство», — сказал он.

Ранее стало известно, что российская сторона передала бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Кудина Белоруссии, где в отношении него возбуждено уголовное дело.

Директор фонда спортсолидарности Белоруссии Александр Опейкин говорил «Газете.Ru», что в родной стране Кудина ожидает серьезное уголовное наказание, пытки и содержание под стражей.

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