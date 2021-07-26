Мишустин уволил замруководителя ФАС Алексея Доценко

Освободить Доценко Алексея Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе, — говорится в документе.

Алексей Доценко занимал пост заместителя руководителя антимонопольной службы с 2012 года. До этого, в 2004 году, он был назначен начальником управления информатизации, автоматизации и общественных связей ФАС. Через три года Доценко перевели на должность руководителя административного управления антимонопольной службы.