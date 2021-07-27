В Минэнерго допустили запрет на экспорт бензина

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин допустил введение временного запрета на экспорт бензина, такое решение может быть принято в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press Виктор Лисицын / Global Look Press

Как рассказал замминистра, все нормативные документы для введения временного запрета уже готовы, сейчас ведомство «смотрит детали и на ежедневную динамику». Сорокин пояснил, что за последние два дня на бирже выросли объемы и цены стали идти вниз.

«Мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены», — сказал Сорокин. При этом он отметил, что такое решение будет принято на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами, если ситуация не улучшится.

Минэнерго считает, что ситуацию на рынке топлива следует решать рыночным способом и не в ущерб компаниям, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка, чтобы «долгосрочную предсказуемость создавать». При этом Сорокин подчеркнул, что заключать соглашения с нефтяными компаниями пока нет необходимости, однако такая мера остается на повестке. По его словам, существующий два года демпферный механизм работает нормально.