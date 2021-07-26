Катавшийся на велосипеде депутат Никонов сломал руку

Действующий депутат Госдумы РФ, 65-летний Вячеслав Никонов сломал руку, когда катался на велосипеде в Подмосковье. Как рассказал внук председателя Совнаркома СССР Вячеслава Молотова в разговоре с «Комсомольской правдой», он «не рассчитал скорость и потерял равновесие.

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По словам чиновника, он хотел покататься за городом на велосипеде «для себя, чтобы укрепить здоровье, но в результате неудачно упал на руку.

«Обратился за медицинской помощью к врачам. Сделали снимок - оказалось перелом, да еще и серьезный. Наложили гипс, сказали пока сидеть на больничном, восстанавливаться. Чувствую себя в соответствии с диагнозом», – сказал Никонов.

При этом депутат сохраняет хорошее расположение духа и даже шутит о произошедшем.

«Как сказал бы Черномырдин: лучше спорта – хуже нет», – подметил Никонов.