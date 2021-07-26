В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Катавшийся на велосипеде депутат Вячеслав Никонов сломал руку

Елена Прошина
1 час назад

Действующий депутат Госдумы РФ, 65-летний Вячеслав Никонов сломал руку, когда катался на велосипеде в Подмосковье. Как рассказал внук председателя Совнаркома СССР Вячеслава Молотова в разговоре с «Комсомольской правдой», он «не рассчитал скорость и потерял равновесие.

Катавшийся на велосипеде депутат Никонов сломал руку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам чиновника, он хотел покататься за городом на велосипеде «для себя, чтобы укрепить здоровье, но в результате неудачно упал на руку.

«Обратился за медицинской помощью к врачам. Сделали снимок - оказалось перелом, да еще и серьезный. Наложили гипс, сказали пока сидеть на больничном, восстанавливаться. Чувствую себя в соответствии с диагнозом», – сказал Никонов.

При этом депутат сохраняет хорошее расположение духа и даже шутит о произошедшем.

«Как сказал бы Черномырдин: лучше спорта – хуже нет», – подметил Никонов.

Вячеслав Никонов – советский и российский историк, писатель, политолог. Доктор исторических наук и декан факультета госуправления МГУ. Входил в состав трех созывов Госдумы РФ, сейчас является действующим депутатом Госдумы. Внук советского революционера Вячеслава Молотова, также известного как Министра иностранных дел СССР времен Второй мировой войны.

Внук Молотова назвал "мазохизмом" членство России в Совете Европы

Политика,Вячеслав Молотов,Вячеслав Никонов,Совет Европы,МГУ,Госдума,Комсомольская правда,Московская Область,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители