В Кремле назвали способ разрешить территориальный спор с Японией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точку в территориальном споре Москвы и Токио может поставить только мирный договор. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Песков упомянул мирный договор, комментируя протест Японии из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа. Песков отметил, что Мишустин - председатель российского правительства и может посещать любые российские регионы.

Он подчеркнул, что Мишустин приезжает в регионы, над развитием которых предстоит много работать, «в том числе и в сотрудничестве с партнерами».

«Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом Путиным прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в России «есть твердая политическая воля» на развитие отношений с Японией, страна ценит экономическое и инвестиционное взаимодействие, рассчитывая, что оно продолжится.

Условия возможного мирного договора Песков называть не стал, так как «это очень сложная субстанция».

Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды. Президент России Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать мирный договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.