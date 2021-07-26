Путин анонсировал масштабную стройку

Президент России Владимир Путин предложил создать в Санкт-Петербурге второе автомобильное кольцо на подобии ЦКАД в Подмосковье. Предложение он огласил на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленные кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Президент уточнил, что с помощью средств фонда национального состояния продлевается дорога от Санкт-Петербурга до Москвы. Путь проложат от столицы до Екатеринбурга через Казань, и действующая трасса позволит быстрее передвигаться от Балтики до Урала. «Это будет, безусловно, востребовано», — сказал он.