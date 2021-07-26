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Путин анонсировал масштабную стройку

Ura.Ruиещё 23
2 часа назад

Президент России Владимир Путин предложил создать в Санкт-Петербурге второе автомобильное кольцо на подобии ЦКАД в Подмосковье. Предложение он огласил на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленные кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Президент уточнил, что с помощью средств фонда национального состояния продлевается дорога от Санкт-Петербурга до Москвы. Путь проложат от столицы до Екатеринбурга через Казань, и действующая трасса позволит быстрее передвигаться от Балтики до Урала. «Это будет, безусловно, востребовано», — сказал он.

Путин открыл финальный участок ЦКАД

Ранее сообщалось, что проект автомагистрали Казань — Екатеринбург обойдется государству более чем в два раза дороже, чем строительство Крымского моста. Стоимость трассы из Казани в Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей, пишет RT. Около 122 км трассы — это реконструкция существующих федеральных дорог, остальные 425 км — новое строительство обойдутся правительству почти в 500 млрд рублей. Об этом заявили в Росавтодоре.

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