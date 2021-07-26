Японский посол дал оценку действиям России

«Японская сторона указала на то, что ряд действий российской стороны не служит в пользу развития взаимовыгодных японо-российских отношений и настоятельно потребовала от российской стороны конструктивных действий для продвижения переговоров по заключению мирного договора, в том числе по совместной хозяйственной деятельности, в целях развития отношений между странами», — говорится в официальном пресс-релизе посольства Японии.