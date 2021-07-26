Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва не принимает протест Токио в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.
«В свете фундаментальной позиции России (по этому вопросу) мы не принимаем (протест)», – заявил дипломат, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.
Напомним, в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.