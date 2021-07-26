Российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва не принимает протест Токио в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.

«В свете фундаментальной позиции России (по этому вопросу) мы не принимаем (протест)», – заявил дипломат, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Напомним, в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.