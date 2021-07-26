Мишустин: Китай ставит барьеры для российской рыбы

«Есть проблема, что Китай ставит барьеры для наших биоресурсов, соответсвенно это тоже проблема чтобы стоимость была разумной, и на экспорт стоимость и на внутри. Территорию России надо использовать, еще раз попрошу наших коллег из Минсельхоза подумать над этим», — сказал Мишустин.