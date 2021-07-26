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Мишустин: Китай ставит барьеры для российской рыбы

ИА Regnum
29 минут назад

Одной из проблем отечественного рыболовства на Дальнем Востоке является сопротивление Китая распространению рыбы и морепродуктов из России, такое мнение высказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе беседы с представителями рыбной промышленности. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Мишустин: Китай ставит барьеры для российской рыбы
Фото: ТАССТАСС

«Есть проблема, что Китай ставит барьеры для наших биоресурсов, соответсвенно это тоже проблема чтобы стоимость была разумной, и на экспорт стоимость и на внутри. Территорию России надо использовать, еще раз попрошу наших коллег из Минсельхоза подумать над этим», — сказал Мишустин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Мишустин анонсировал меры по облегчению налоговой нагрузки для бизнеса на Курилах, а также введения режима свободной таможенной территории, кроме того, он рассказал о подписанном им постановлении о субсидиях на перевозку минтая с Дальнего Востока в европейскую часть России.

Политика,Михаил Мишустин,Минсельхоз,Правительство РФ,ИА REGNUM,Россия,Китай,
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