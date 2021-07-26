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Посла России вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на Итуруп

Газета.Ruиещё 16
1 час назад

Посла России Михаила Галузина вызвали в МИД Японии из-за поездки российского премьера Михаила Мишустина на Итуруп. Об этом сообщает Kyodo.

Посла РФ вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина
Фото: ТАССТАСС

Галузина вызвали во внешнеполитическое ведомство для того, чтобы заявить протест в связи с визитом Мишустина на "северные территории". Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ранее сообщалось, что глава кабмина прибыл на Итуруп в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов.

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Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Политика,В мире,Михаил Галузин,Михаил Мишустин,МИД,Россия,Япония,
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