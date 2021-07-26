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В МВД признали бесполезность выдачи РВП для иностранцев

RT на русскомиещё 7
36 минут назад

В МВД России объяснили решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание (РВП) для иностранцев отсутствием эффективности этих мер.

В МВД признали бесполезность выдачи РВП для иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Существующий в настоящее время институт временного проживания исключается... Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности», — утверждает собеседник издания.

В начале июля в МВД России подготовили законопроект, который предусматривает реформу миграционных режимов. В частности, отказ от выдачи разрешений на временное проживание (РВП) для иностранных граждан.

В будущем предполагается выдавать иностранцам так называемый единый документ, который будет в режиме реального времени верифицировать личность, а также позволит получать госуслуги с помощью электронной подписи

Политика,МВД,
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