Захарова: проект "Тихановская" финансируется Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской полностью финансируется странами Запада. Об этом сообщает ТАСС.

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«< > Тихановскую, как мы понимаем, финансируют от а до я. Это и проживание, и перелеты, и соответствующая инфраструктура, за это все нужно платить», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Тихановская не является профессиональным политиком и политологом.

Захарова отметила, что не представляет, какие суммы тратятся на все пресс-конференции и переговоры, в которых участвует Тихановская. При этом ей присвоили «особый статус». Тихановская встречается с главами правительств, а международные организации принимают ее на «официальном и высоком уровне».

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своей поездке в США, где она встречалась с американскими политиками.