В паспортах может появиться еще одна графа

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По его словам, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности. «Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», — отметил депутат.

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Гильмутдинов добавил, что в комитете неоднократно обсуждали вопрос о возвращении графы «национальность» в паспорт.

Позднее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член совета Госдумы Андрей Исаев прокомментировал информацию о возможном внесении новой графы в российские паспорта. Он заявил, что во фракции эта идея не обсуждалась.

Прошлые попытки

В июле 2020 года депутат Госдумы Виталий Милонов уже обращался к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением вернуть в паспорт отметку о национальности. «В нашей стране "национальный вопрос" долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Пресловутый "пятый пункт" и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан», — аргументирует политик. По его мнению, указание национальности в паспорте должно быть добровольным. Отставной генерал ФСБ Александр Михайлов оценил идею Милонова, заявив, что не видит смысла в этом нововведении, так как последствий от него не будет, но и надобности в преобразованиях не имеется. «Я считаю, что это очередная придумка депутата Милонова Что принципиально изменится от того, что в паспорте будут писать национальность?» — сказал генерал.

В 2015 году в Госдуму также вносился проект закона, позволяющий гражданам России указывать в паспорте свою национальность. Автором инициативы выступила член Совета Федерации Жанна Иванова. «Национальная принадлежность гражданина Российской Федерации не только воспринимается в качестве одной из важнейших ценностных категорий для отдельной личности, но и выступает гарантом сохранения самобытности каждой национальной (этнической) общности многонационального народа Российской Федерации», — подчеркивалось в сопроводительном документе законопроекта.

В 2014 году Депутаты Госдумы от КПРФ планировали внести предложение о внесении в паспорт гражданина сразу нескольких новых граф. В частности, помимо национальности, в удостоверении личности могли появиться отметки о вероисповедании и группе крови.

Зарубежный опыт

С 2015 года в Литве заработали поправки к закону о паспорте, которые позволяют вписывать туда национальность гражданина. Заполняется эта графа исключительно по желанию владельца паспорта, при этом желающим нужно писать специальное заявление. В Белоруссии и Казахстане также разрешено указание национальности владельца паспорта.

На Украине до 2014 года национальность указывалась в свидетельстве о рождении, в паспорте такая графа не предусмотрена. Таким образом лицо не имеет никакой возможности декларировать свою национальность даже по желанию.

Графа раздора

Отметка о национальности, так называемая «пятая графа» была убрана из паспорта гражданина Российской Федерации в 1992 году. В Советском Союзе указание национальности в паспорте и других удостоверяющих личность документах носило обязательный характер.