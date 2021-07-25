Памфилова рассказала, как не дает «раздербанить» Россию

«Да. Я горжусь! И скажу почему. Я жизни не вижу сейчас личной, я здесь пропадаю, и слушаю со всех сторон демагогию и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать, тому чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально!», — заявила Памфилова.