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Памфилова рассказала, как не дает «раздербанить» Россию

Майк Габриелян
1 час назад

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что гордится своей работой, и пытается сделать всё, «чтобы страну не раздербанили».

Видео с эмоциональным выступлением чиновницы опубликовал саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко. После заседания ЦИК Бондаренко подошел к Памфиловой и поинтересовался, гордится ли она своей работой.

«Да. Я горжусь! И скажу почему. Я жизни не вижу сейчас личной, я здесь пропадаю, и слушаю со всех сторон демагогию и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать, тому чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально!», — заявила Памфилова.

По ее словам, на различных выборах, проходящих в стране, по-прежнему «бывают нарушения, но их стало гораздо меньше».

Политика,Видео,Николай Бондаренко,Элла Памфилова,КПРФ,Центризбирком России,Россия,
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