Гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что энергетическая и военная безопасность Украины станет главной проблемой после запуска «Северного потока-2». В эфире телеканала «Украина 24» он высказал мнение, что транзит газа из России в Европу гарантирует «незалежной» безопасность в обеих сферах.

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«Основная наша проблема - это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины< > Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает», — заявил Макогон.

На этой неделе США и ФРГ сделали заявление, касающееся «Северного потока-2». Вашингтон не будет препятствовать запуску газопровода. Германия использует свое влияние, чтобы помочь Киеву в пролонгации договора о транзите газа и компенсации возможных потерь.

Западные политологи назвали американо-германскую сделку по «Северному потоку-2» пиар-ходом, который навредит Украине.

В частности, канадский дипломат Патрик Армстронг отметил, что ожидания Украины относительно американской поддержки не оправдались. Киев узнал, что верность Вашингтону — это «улица с односторонним движением».