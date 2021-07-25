Путин наградил орденами Ковальчука и Кузнецову

Президент России Владимир Путин наградил орденами уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову , предпринимателя Юрия Ковальчука и премьер-министра Камбоджи Хун Сена . Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Кузнецова удостоена ордена Дружбы "за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства". Такую же награду получил глава правительства Камбоджи "за большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества" между народами двух стран, следует из документа.