В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин наградил орденами Ковальчука и Кузнецову

ТАСС
51 минуту назад

Президент России Владимир Путин наградил орденами уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, предпринимателя Юрия Ковальчука и премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Путин наградил орденами Ковальчука и Кузнецову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кузнецова удостоена ордена Дружбы "за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства". Такую же награду получил глава правительства Камбоджи "за большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества" между народами двух стран, следует из документа.

Бизнесмен Юрий Ковальчук награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым", говорится в указе.

Политика,Юрий Ковальчук,Анна Кузнецова,Владимир Путин,Сена,Камбоджа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители