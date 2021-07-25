Президент России Владимир Путин лично осмотрел корабли, которые примут участие в параде Военно-Морского флота, перед началом мероприятия в Санкт-Петербурге . Об этом сообщил «Первый канал» в прямом эфире .

Главный парад в честь 325-летия ВМФ пройдет в северной столице 25 июля. Участвовать в нем будут 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих. Всего будет два парадных строя: на Неве и в Кронштадте.