В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин с катера осмотрел корабли в Петербурге

Lenta.ruиещё 22
1 час назад

Президент России Владимир Путин лично осмотрел корабли, которые примут участие в параде Военно-Морского флота, перед началом мероприятия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Первый канал» в прямом эфире.

Президент обошел на катере строй кораблей на Кронштадтском рейде.

«Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — сказал он.

Главный парад в честь 325-летия ВМФ пройдет в северной столице 25 июля. Участвовать в нем будут 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих. Всего будет два парадных строя: на Неве и в Кронштадте.

Ранее сообщалось, что военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. В местном Роспотребнадзоре уточнили, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.

Политика,Видео,Владимир Путин,Роспотребнадзор,Санкт-Петербург,
515
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители