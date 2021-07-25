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Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей в День ВМФ

ТК «Звезда»иещё 1
4 минуты назад

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота РФ. Там глава государства проведет осмотр участвующих в празднике кораблей.

Путин прибыл в Кронштадт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Кронштадте - один из двух парадных строев Главного военно-морского парада. Второй - на Неве в Санкт-Петербурге. Всего в мероприятиях в 2021 году примут участие 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.

В строю, участвующем в параде в Кронштадте, пройдут корвет «Гремящий», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и другие - всего 16 кораблей. Замкнут строй участники из Индии, Пакистана и Ирана. На Неве же можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера, а также статический показ с участием в том числе и 6 парусных судов.

Политика,Владимир Путин,Санкт-Петербург,Россия,Кронштадт,
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