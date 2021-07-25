Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота РФ. Там глава государства проведет осмотр участвующих в празднике кораблей.

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В Кронштадте - один из двух парадных строев Главного военно-морского парада. Второй - на Неве в Санкт-Петербурге. Всего в мероприятиях в 2021 году примут участие 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.