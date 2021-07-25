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Захарова избила манекен с надписью Press в поддержку российских олимпийцев

News.ru
1 час назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова присоединилась к флешмобу #wewillROCyou в поддержку сборной России на Олимпийских играх и снялась в видеоролике, где в ходе брифинга отвечает на провокационные вопросы прессы, а также избивает манекен с надписью Press. В конце ролика она напрямую обратилась к спортсменам.

Захарова избила манекен в поддержку России на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ребята, мы вас любим, мы в вас верим, мы желаем вам побед. И хочется процитировать зарубежных партнеров и всем вместе сказать: We will ROC you. Из России с любовью, — говорит дипломат.

Хештег #wewillROCyou запустила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. В данном случае обыгрывается знаменитая песня группы «Queen» и созвучное ROС — английская аббревиатура Олимпийского комитета России.

Ранее Захарова опубликовала в своём Telegram-канале скриншоты из онлайн-магазина Amazon, где продаются футболки с изображением Путина и Вооружённых сил РФ. В посте она задаёт вопрос, почему Зеленский не вводит санкции в отношении Amazon, или «Это другое»?

Политика,Тина Канделаки,Мария Захарова,СБОРНАЯ РОССИИ,Amazon,МИД,
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