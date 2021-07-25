Захарова предложила Киеву запретить Amazon

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала на своём Telegram-канале скриншоты из онлайн-магазина Amazon, где продаются футболки с изображением Путина и Вооружённых сил РФ. В посте она задаёт вопрос, почему Зеленский не вводит санкции в отношении Amazon, или «Это другое?».

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Украина ввела санкции против Wildberries и основательницы этого сервиса Татьяны Бакальчук. В онлайн-магазине нашли футболки с Путиным и форму российской армии. Интересно, когда тяжесть украинских санкций почувствуют Amazon и Джефф Безос? Или #ЭтоДругое? — написала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против одного из крупнейших российских интернет-магазинов Wildberries. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.