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«Это другое»: Захарова предложила Киеву запретить Amazon за майки с Путиным

News.ruиещё 2
40 минут назад

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала на своём Telegram-канале скриншоты из онлайн-магазина Amazon, где продаются футболки с изображением Путина и Вооружённых сил РФ. В посте она задаёт вопрос, почему Зеленский не вводит санкции в отношении Amazon, или «Это другое?».

Захарова предложила Киеву запретить Amazon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украина ввела санкции против Wildberries и основательницы этого сервиса Татьяны Бакальчук. В онлайн-магазине нашли футболки с Путиным и форму российской армии. Интересно, когда тяжесть украинских санкций почувствуют Amazon и Джефф Безос? Или #ЭтоДругое? — написала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против одного из крупнейших российских интернет-магазинов Wildberries. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Впрочем, интернет-ретейлер в настоящий момент не прекратил работу на Украине, несмотря на запрет Зеленского. В украинском интернет-сегменте компании в субботу, 24 июля, заказ сделать можно, а значит, компания пока работает.

Политика,Татьяна Бакальчук,Джефф Безос,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Amazon,МИД,Киев,Россия,Украина,
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