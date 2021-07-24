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Зарубежные эксперты оценили сделку США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Майк Габриелян
44 минуты назад

Политологи назвали американо-германскую сделку по «Северному потоку-2» пиар-ходом, который навредит Украине. Мнения экспертов приводит РИА «Новости».

Зарубежные эксперты оценили сделку США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Фото: ТАССТАСС

Вице-президент организации Eurasia Center (бывший Центр советско-американских отношений) Эрл Расмуссен заявил, что Вашингтон продемонстрировал, что Германия важнее, чем Украина.

По его словам, ФРГ- экономический локомотив Европы, на территории страны присутствуют американские войска. Берлин - крупный торговый партнер и важный союзник, с которым не может сравниться Киев.

«Украина не удовлетворяет подобные нужды. Это самое коррумпированное и фактически несостоявшееся государство», — сказал Расмуссен.

Он отметил, что противостояние строительству трубопровода закрепило за Украиной статус транзитного государства. Вашингтон, поддерживая Киев, не добился выгоды, а только испортил отношения с РФ.

Член совета Американского комитета за соглашение между РФ и США профессор Дэвид Спиди полагает, что у США нет стратегических интересов на Украине.

«Только циничный тактический интерес потыкать Россию в глаз. Шансы вступления Украины в НАТО нулевые», - сказал Спиди.

Бывший канадский дипломат Патрик Армстронг отметил, что ожидания Украины относительно американской поддержки не оправдались. Киев узнал, что верность Вашингтону — это «улица с односторонним движением».

«Он может присоединиться к правительству Афганистана со своими жалобами», — сказал Армстронг.

Недавно ФРГ и США опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока -2». Декларируется, что в интересах Европы продолжать транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать свое влияние, чтобы договор между Москвой и Киевом о транзите газа был пролонгирован.

Политика,НАТО,РИА Новости,Соединенные Штаты,Украина,Германия,
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