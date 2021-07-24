В США объяснили причину поражения в вопросе «Северного потока — 2»

Сделка президента Соединенных Штатов Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель фактически дала возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», что стало главной причиной победы России в данном вопросе. Об этом рассказал Джош Хаммер в своей статье в Newsweek.

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По его мнению, предыдущий американский лидер Дональд Трамп проводил жесткую политику в отношении российского газопровода. А Байден своими действиями дал карт-бланш президенту РФ Владимиру Путину.

Эта ситуация стала следствием стремления Байдена угодить Меркель и сохранить хорошие отношения с ФРГ, считает журналист. Данная политика также приведет к увеличению энергетической, а значит и политической зависимости Европы от России, а затем и к вытеснению американского экспорта природного газа из европейских стран.

В связи с этим Хаммер пришел к выводу, что Байден пребывает в состоянии «политического маразма». Поскольку никак иначе «такое странное и контрпродуктивное поведение» объяснить невозможно, заключил автор.

США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку-2», в котором отметили, что Россия должна будет обеспечивать транзит газа и через территорию Украины после 2024 года.