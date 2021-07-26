С каких пенсионеров начнётся индексация пенсий

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

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В случае поддержки инициативы, с 1 января 2022 года возобновится индексация страховых пенсий работающим пенсионерам.

Одновременно предлагается пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 104 рублям 69 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме, равной 6 401 рублю 10 копейкам.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена с 1 января 2016 года. В результате последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров — с 15,3 млн до 9,6 млн человек, причем большая часть перешла в сферу теневой занятости, отмечают авторы инициативы.

Ситуация привела к потерям региональных и местных бюджетов в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц, а также к снижению поступлений во внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд России (ПФР), отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Нилов.

Нескольким российским министрам поручено проработать вопрос о включении в федеральный бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров, сообщил 23 июля источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).