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Законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам внесен в Госдуму

ИА Regnumиещё 5
15 минут назад

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

С каких пенсионеров начнётся индексация пенсий
Фото: ТАССТАСС

В случае поддержки инициативы, с 1 января 2022 года возобновится индексация страховых пенсий работающим пенсионерам.

Одновременно предлагается пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 104 рублям 69 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме, равной 6 401 рублю 10 копейкам.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена с 1 января 2016 года. В результате последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров — с 15,3 млн до 9,6 млн человек, причем большая часть перешла в сферу теневой занятости, отмечают авторы инициативы.

Ситуация привела к потерям региональных и местных бюджетов в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц, а также к снижению поступлений во внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд России (ПФР), отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Нилов.

Нескольким российским министрам поручено проработать вопрос о включении в федеральный бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров, сообщил 23 июля источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по части индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако документ до сих пор не представлен.

Политика,Общество,Ярослав Нилов,Владимир Путин,ЛДПР,Пенсионный фонд РФ,Госдума,Правительство РФ,ИА REGNUM,
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