Жириновский призвал Зюганова оставить Грудинина в покое

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье призвал главу КПРФ Геннадия Зюганова отказаться от дальнейшего втягивания в политику директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина.

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"Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем вам его подвергать опасности?" - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

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Лидер либерал-демократов напомнил, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, заочно осужденный на три года за избиение полицейских, "мучается в бегах по Литве, а лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин "получил статью и ограничен в свободе".

"А теперь вы добиваете и Грудинина. Вы же понимаете, что он никогда не будет президентом, что вы никогда сами не выиграете ни одни выборы губернатора, и в ваших списках никогда не будет лиц, которые вызывают какие-то сомнения", - продолжил Жириновский.

По его мнению, Зюганову "пора подумать над тем, чтобы сменить название партии, написать другую программу, забыть Сталина, Ленина, слова "коммунизм" и "социализм". Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что "все левые режимы обречены".

"Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу вас", - заключил Жириновский.

Регистрация в ЦИК

ЦИК РФ на заседании в субботу зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, однако исключил из него третьего номера в общефедеральной части Грудинина. Он был исключен из партийного списка поскольку не представил в комиссию ряд документов, необходимых для его регистрации кандидатом. Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением, что бизнесмен скрыл данные о наличии офшора. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ.