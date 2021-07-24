ЕСПЧ отказал РФ в обеспечительных мерах к Украине в рамках жалобы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался принять незамедлительные меры воздействия на Украину в рамках жалобы России на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом сам документ зарегистрирован и будет рассмотрен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Там напомнили, что Россия также потребовала принять обеспечительные меры в соответствии со статьей 39 регламента суда. Однако суд не счел возможным применить данную статью, мотивировав это тем, что ситуация "не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба".

22 июля Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с иском против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это заявление стало первым, которое Москва направила в Европейский суд.

Среди претензий Москва назвала гибель людей на Евромайдане и при пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, дискриминацию русскоязычного населения и российского бизнеса, гибель людей из-за обстрелов в Донбассе, лишение жителей Донбасса возможности участвовать в выборах в центральные органы власти, блокирование Северо-Крымского канала и нападение на российские диппредставительства. Также было обозначено незакрытие Киевом воздушного пространства над зоной боевых действий, приведшее к крушении Boeing MH-17, и отказ помогать российской стороне расследовать преступления.

Помимо этого, российские власти попросили отменить ограничения на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете, а также потребовать от Киева прекратить водную блокаду Крыма.