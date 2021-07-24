В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дмитрий Гордон призвал поставить памятник Путину в Киеве

Ювелина Бернст
32 минуты назад

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Киеве необходимо поставить памятник президенту России Владимиру Путину. С таким предложением он выступил в эфире «Эхо Москвы».

Дмитрий Гордон призвал поставить памятник Путину в Киеве
Фото: ТАССТАСС

«Путину надо будет со временем поставить в Украине памятник, потому что для украинской государственности никто не сделал столько, сколько Путин», - объяснил журналист.

По его мнению, российский президент заставил украинцев сплотиться, осознать свою идентичность, и понять, что независимость нужно завоевывать, в то время как она «свалилась на Украину».

Гордон признался, что на Украине, в частности среди его товарищей, не мало людей, которым нравится политика Путина и которые хотели бы жить в России.

Также украинский журналист высказал мнение, что если бы Евросоюз «хотели бы принять [Украину] — приняли бы».

В начале июля по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором отдельно прописаны народы, сформировавшиеся на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русские, белорусы, венгры, греки, болгары и другие проживающие на Украине народности, исходя из документа, к коренным относиться не могут. Путин отметил, что идея делить народы на коренные и некоренные напоминает теорию и практику нацистской Германии.

Политика,Дмитрий Гордон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,ЕС,Эхо Москвы,Киев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители