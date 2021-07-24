Дмитрий Гордон призвал поставить памятник Путину в Киеве

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Киеве необходимо поставить памятник президенту России Владимиру Путину. С таким предложением он выступил в эфире «Эхо Москвы».
«Путину надо будет со временем поставить в Украине памятник, потому что для украинской государственности никто не сделал столько, сколько Путин», - объяснил журналист.
По его мнению, российский президент заставил украинцев сплотиться, осознать свою идентичность, и понять, что независимость нужно завоевывать, в то время как она «свалилась на Украину».
Гордон признался, что на Украине, в частности среди его товарищей, не мало людей, которым нравится политика Путина и которые хотели бы жить в России.
Также украинский журналист высказал мнение, что если бы Евросоюз «хотели бы принять [Украину] — приняли бы».
В начале июля по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором отдельно прописаны народы, сформировавшиеся на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русские, белорусы, венгры, греки, болгары и другие проживающие на Украине народности, исходя из документа, к коренным относиться не могут. Путин отметил, что идея делить народы на коренные и некоренные напоминает теорию и практику нацистской Германии.