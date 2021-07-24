Пушков пошутил про «газовые фантазии» Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы властей Украины составить план спасения газотранспортной системы страны после запуска «Северного потока — 2».

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«Украинские глобальные замашки и газовые фантазии вызывают оторопь», - написал Пушков в Телеграме.

По его словам, киевские политики фантазируют о газе из Ирана или Катара для украинской ГТС. Однако газотранспортная система Киева лишена глобального потенциала, интереса за пределами Восточной Европы к ней нет. Даже восточноевропейцы относятся к украинской «нитке» все прохладнее, поскольку «Южный поток» уже работает, а «Северный поток-2» скоро будет запущен.

«Единственный шанс Киева - договориться с Москвой, причем без конфронтации и истерик. Но - нет: в Киеве по-прежнему предпочитают бить пенальти в собственные ворота», - подытожил Пушков.

Накануне депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что украинская ГТС перестанет функционировать, если по ней не будет проходить достаточного количества топлива.