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«Вызывают оторопь»: Пушков пошутил про «газовые фантазии» Украины

Майк Габриелян
46 минут назад

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы властей Украины составить план спасения газотранспортной системы страны после запуска «Северного потока — 2».

Пушков пошутил про «газовые фантазии» Украины
Фото: ТАССТАСС

«Украинские глобальные замашки и газовые фантазии вызывают оторопь», - написал Пушков в Телеграме.

По его словам, киевские политики фантазируют о газе из Ирана или Катара для украинской ГТС. Однако газотранспортная система Киева лишена глобального потенциала, интереса за пределами Восточной Европы к ней нет. Даже восточноевропейцы относятся к украинской «нитке» все прохладнее, поскольку «Южный поток» уже работает, а «Северный поток-2» скоро будет запущен.

«Единственный шанс Киева - договориться с Москвой, причем без конфронтации и истерик. Но - нет: в Киеве по-прежнему предпочитают бить пенальти в собственные ворота», - подытожил Пушков.

Накануне депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что украинская ГТС перестанет функционировать, если по ней не будет проходить достаточного количества топлива.

Камельчук предложил превратить Украину в «газовый хаб для Европы, используя другие газопроводы». По его мнению, Киев мог бы поставлять топливо в Европу из Ирана или возить сжиженный природный газ кораблями из Катара.

Политика,Алексей Пушков,Верховная Рада,Совет Федерации,Иран, Исламская Республика,Украина,
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