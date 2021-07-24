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ЦИК исключит Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму после заявления экс-жены

Сергей Василенок
1 час назад

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин будет выведен из партийного списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ. Об этом со ссылкой на проект постановления Центризбиркома России сообщает ТАСС.

ЦИК исключит Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму после заявления экс-жены
Фото: ТАССТАСС

«Кандидат в депутаты обязан закрыть счета, осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем ( 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено», - говорится в документе ЦИК.

Ранее бывшая жена Грудинина Ирина Грудинина отправила в ЦИК заявление, в котором утверждала, что у ее экс-супруга имеется доля в иностранной офшорной компании, о которой он не упомянул в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму от КПРФ. По ее мнению, он контролировал предприятия в РФ через белизскую компанию Bontro. По словам адвоката экс-жены Грудинина Артема Игнатенко, этот офшор Грудинин не задекларировал, регистрируясь в качестве кандидата в депутаты.

По данным другого адвоката экс-супруги Павла Грудинина Дмитрия Мальбина, кандидат в депутаты от КПРФ в данный момент владеет акциями зарегистрированной в Белизе офшорной компании. Адвокат заявил об имеющейся у представителей Ирины Грудининой соответствующей выписке из госреестра Белиза. Сторона Ирины Грудининой напоминает, что ее экс-супруг не уведомлял ЦИК о владении активами за рубежом и на выборах президента РФ в марте 2018 года.

Политика,Павел Грудинин,КПРФ,Центризбирком России,Генпрокуратура РФ,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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