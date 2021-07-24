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В Киеве придумали сценарий спасения после запуска «Северного потока-2»

Ювелина Бернст
19 минут назад

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал «наипростейший сценарий» для Украины в случае запуска «Северного потока-2», передает телеканал «Наш».

В Киеве придумали сценарий спасения после запуска «Северного потока-2»
Фото: ТАССТАСС

Для спасения своей газотранспортной системы (ГТС) Украине нужно стать «газовым хабом» Европы, считает Камельчук. Для этого, по его мнению, нужно использовать другие газопроводы.

«Например, турецкий, поставляя газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя сжиженный природный газ кораблями, например, из Катара», — заявил депутат.

Он призвал украинские власти задуматься о дальнейших действиях в случае ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, так как, по его словам, украинская ГТС перестанет функционировать при отсутствии необходимого количества газа.

На Украине готовятся к «худшему сценарию» по "Северному потоку — 2". Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур отметил, что обсуждение данной темы главами Германии и США Ангелой Меркель и Джо Байденом показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода и на место Украины в нем - «нулевое».

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от России через Балтийское море до Германии. Готовность "Северного потока - 2" на сегодняшний день составляет 95%.

Политика,Джозеф Байден,Ангела Меркель,Верховная Рада,Киев,Украина,
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