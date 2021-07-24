Мэр Южно-Сахалинска заразился коронавирусом

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации российского города.

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Уточняется, что градоначальник в плановом порядке стал тест на COVID-19 и получил положительный результат. Надсадин чувствует себя «нормально», в пресс-службе это связали с тем, что ранее он сделал прививку, первый компонент препарата он получил 26 июня. Надсадин работает дистанционно и ожидает повторный результат теста на коронавирус.