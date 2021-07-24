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Мэр российского города заразился коронавирусом

Lenta.ru
4 часа назад

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации российского города.

Мэр Южно-Сахалинска заразился коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что градоначальник в плановом порядке стал тест на COVID-19 и получил положительный результат. Надсадин чувствует себя «нормально», в пресс-службе это связали с тем, что ранее он сделал прививку, первый компонент препарата он получил 26 июня. Надсадин работает дистанционно и ожидает повторный результат теста на коронавирус.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Сахалинской области всего было выявлено 26 586 случаев COVID-19, за прошедшие сутки — 106 случаев. За весь период пандемии в регионе выздоровели 24 943 пациентов, за сутки — 78 пациентов. Скончались за все время 100 человек, из них за последние сутки — три человека.

Политика,Сергей Надсадин,Южно-Сахалинск,
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