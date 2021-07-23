Россия и США проведут переговоры по стратегической стабильности

"В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина с Президентом США Дж. Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", — говорится в сообщении.