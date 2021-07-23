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Россия и США проведут переговоры по стратегической стабильности 28 июля

Праймиещё 2
24 минуты назад

Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу.

Россия и США проведут переговоры по стратегической стабильности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина с Президентом США Дж. Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что межведомственные делегации сторон возглавят замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

"Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", — говорится в сообщении.

Политика,Уэнди Шерман,Сергей Рябков,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
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