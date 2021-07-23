В Госдуме оценили предложение Путина по Курилам и Японии

Председатель комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов оценил предложение президента России Владимира Путина вовлечь Японию в экономику Курил. Он сообщил, что с ним подобные инициативы не обсуждались, однако это могло бы быть выгодно Москве. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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Путин ранее призвал премьер-министра Михаила Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курилах при поездке в Дальневосточный федеральный округ. Он также анонсировал беспрецедентные предложения по сотрудничеству с Японией.

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«Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки и оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — сказал президент.

В Госдуме заявили, что привлечение японских инвесторов может быть выгодно региону

Николай Харитонов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что на Сахалине и без японцев достаточно сил. Тем не менее, политик подчеркнул, что открытие доступа новым инвесторам может быть выгодно региону экономически.

«Полагаю, что ничего лишнего Владимир Путин не допустит — в Конституции все прописано. Что плохого, если на Курилы зайдут инвесторы, которые обеспечат их социально-экономическое развитие. Весь вопрос в том, насколько в дозированном объеме будет осуществляться подобное участие и на каких условиях», — подчеркнул депутат.

Харитонов высказался категорически против сдачи российских земель в аренду Японии.

«Все остальное же предполагает только взаимную выгоду», — добавил политик.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.