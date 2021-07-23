Лавров объяснил нелюбовь Запада к России

Россия проводит независимую политику и развеяла иллюзии о том, как страна будет развиваться после распада СССР. Именно поэтому на Западе не любят РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», трансляция которого велась на странице «Единой России» во «ВКонтакте».

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Он подчеркнул, что России не привыкать отстаивать свои интересы. По мнению Лаврова, необходимо просто привыкнуть, что Запад не любит РФ.

Вот это раздражение тем, что Россия «не оправдала ожиданий» и занимает независимую позицию... особенно, когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными... это, к сожалению, будет проявляться и дальше, — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что подобная политика Запада проявляется в документах саммитов и совещаний НАТО и Евросоюза.