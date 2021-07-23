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В МИД объяснили нелюбовь Запада к России

News.ruиещё 2
57 минут назад

Россия проводит независимую политику и развеяла иллюзии о том, как страна будет развиваться после распада СССР. Именно поэтому на Западе не любят РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», трансляция которого велась на странице «Единой России» во «ВКонтакте».

Лавров объяснил нелюбовь Запада к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что России не привыкать отстаивать свои интересы. По мнению Лаврова, необходимо просто привыкнуть, что Запад не любит РФ.

Вот это раздражение тем, что Россия «не оправдала ожиданий» и занимает независимую позицию... особенно, когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными... это, к сожалению, будет проявляться и дальше, — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что подобная политика Запада проявляется в документах саммитов и совещаний НАТО и Евросоюза.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается сформировать вокруг России пояс нестабильности накануне сентябрьских выборов в Госдуму. По его мнению, всё это делается с целью расшатывания ситуации в стране.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,Единая Россия,Госдума,МИД,ЕС,Россия,
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