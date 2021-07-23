"Уникальные и беспрецедентные": Путин анонсировал новые предложения Японии по Курилам

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе поездки на Дальний Восток обратить внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе вместе с Японией.

"Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, - у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю - и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, - но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России.

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Глава государства анонсировал, что будут обсуждаться "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. По словам Путина, он говорил об этом с Мишустиным, и у премьер-министра есть хорошие наработки и предложения.

"Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин выступил за продолжение диалога с Японией по мирному договору. Его слова в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передает «Интерфакс».

Путин напомнил о внесенных в Конституцию России изменениях и указал на необходимость учитывать их.

«Но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору», — заявил он.

При этом российский лидер обратил внимание на то, что японская позиция по этому вопросу очень часто менялась. По его словам, в 1956 году речь шла о двух островах. Позже, по инициативе Японии, переговоры и вовсе прекратились, но затем снова возобновились. Тогда обсуждались также всего два острова. Потом Япония в очередной раз поменяла позицию, и речь пошла уже о четырех островах. Путин подчеркнул, что «Россия и Советский Союз никогда с этим не соглашались».

Ранее японское информагентство Kyodo News опубликовало рассекреченные документы, которые свидетельствовали о намерениях руководства Советского Союза заключить с Японией мирный договор в 1970-х годах. В рамках его подписания Москва планировала решить территориальный спор с Токио путем передачи двух из четырех Курильских островов — Шикотана и Хабомаи.

При этом в Союзе рассчитывали, что Япония предоставит гарантии о ненападении как со своей стороны, так и стороны дислоцированных на территории страны американских военных. Тем не менее, как отмечает издание, власти империи настаивали на передаче всех четырех островов, и во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен.

После публикации МИД России заявил, что эти сведения были получены из бывшего архива ЦК КПСС, а значит заниматься их изучением и интерпретацией должны в большей степени историки, нежели журналисты.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора.

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки (Muneo Suzuki) считает, что решение проблемы «северных территорий» (речь идет о Южных Курилах) возможно лишь при одном условии — страной должен руководить Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство «Киодо».

«Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет», — назвал условие Судзуки.

Также отмечается, что в кругах, близких к канцелярии премьер-министра и МИД Японии, не думают, что переговоры продвинутся.

«Вызывает сомнения, что Россия по-настоящему приступит к переговорам», — усомнился источник агентства в МИД.

Тем не менее договоренность о продолжении переговоров по Курилам на основе прежних соглашений была подтверждена в ходе первого телефонного разговора премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года.

Уточняется, что на встрече с иностранными информагентствами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что внесенные Россией изменения в конституцию не означают прекращения диалога с Японией по заключению мирного договора.

Министр обороны Японии Нобуо Киси 30 июня выразил обеспокоенность в связи с военными учениями, проводимыми Россией на южных Курильских островах. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Своё заявление глава японского военного ведомства сделал в ходе посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо. По его словам, Россия продолжает «активную военную деятельность» в дальневосточном регионе, о чём свидетельствует факт проведения на «северных территориях» военных учений в феврале и июне текущего года.

Накануне Киси при осмотре базы Титосэ заявил о необходимости обеспечивать защиту воздушного пространства на севере Японии в связи с активными действиями российской авиации в прилегающих регионах.

«Япония не должна упускать из виду дальние полёты российской авиации, в том числе самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, над Японским и Охотским морями».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подписание мирного договора между Россией и Японией было бы хорошим решением. Об этом он сказал, выступая с лекцией на Дальневосточном федеральном университете.

Лавров отметил, что японская сторона постоянно повторяет о желании продуктивно решить вопрос мирного договора, но видит его «исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы», которая, как подчеркнул министр, для России не существует.

«Но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать», - заявил Лавров.