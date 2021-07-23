Лавров назвал талибов «вменяемыми людьми»

Последние заявления, которые сделали представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), позволяют считать их "вменяемыми людьми". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

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По его словам, недавно представители талибов побывали в Москве. "Они очень четко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства", - напомнил глава МИД. "Заявление, о котором я говорю, посылает очень важный сигнал, что они вменяемые люди", - отметил Лавров.

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Как заявил министр, Москва призывает власти Афганистана как можно скорее начать диалог с талибами. "Надо не пытаться как можно дольше сохранить нынешнюю неопределенность, а в Кабуле есть силы, которые в этом заинтересованы, поскольку это позволяет им оставаться у власти, - надо думать не о себе, а своей стране ", - отметил Лавров.

По его словам, российская сторона "использует самые разные форматы, самые разные возможности, чтобы все-таки завязать прямой диалог с участием всех политических сил Афганистана". Как обратил внимание министр, "это и правительство, и талибы, но это также и отдельные политические группы, этнические группы - узбеки, хазарейцы, таджики".

"В этом нас поддерживает центральноазиатское сообщество, и именно в этом русле мы сотрудничаем с американцами и китайцами, в рамках так называемой "тройки", куда мы пригласили Пакистан, Иран. Пакистан уже начал взаимодействие, иранцы пока думают, их отношения с США влияют на их размышления", - добавил Лавров. По оценке главы МИД, самым эффективным пока является "московский формат" переговоров.