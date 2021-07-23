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Лавров: Россия выполнит обязательство приглашать на выборы международных наблюдателей

Мария Иванова
1 час назад

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Россия выполнит обязательство по приглашению на выборы международных наблюдателей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Лавров: Россия выполнит обязательство приглашать на выборы международных наблюдателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О наблюдателях на выборах Лавров рассказал на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

Министр подчеркнул, что речь идет не только о наблюдателях ОБСЕ, но и межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Если руководители БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ] захотят - а заказ такой наверняка уже получен - добавить перца во все эти дискуссии [о наблюдателях на выборах – прим. ред.], они могут придраться к чему угодно», - отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что во время последних президентских выборов в США в некоторых штатах не пускали наблюдателей и «в упор не видели обязательства федерального правительства».

«При том, что у них было трехмесячное голосование по почте и на 350-миллионную страну направили 47 наблюдателей», - заключил Лавров.

Лавров вошел в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года.

Политика,Сергей Лавров,ШОС,Единая Россия,Госдума,МИД,ОБСЕ,Россия,
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