Лавров: Россия выполнит обязательство приглашать на выборы международных наблюдателей

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Россия выполнит обязательство по приглашению на выборы международных наблюдателей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».
О наблюдателях на выборах Лавров рассказал на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».
Министр подчеркнул, что речь идет не только о наблюдателях ОБСЕ, но и межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Если руководители БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ] захотят - а заказ такой наверняка уже получен - добавить перца во все эти дискуссии [о наблюдателях на выборах – прим. ред.], они могут придраться к чему угодно», - отметил Лавров.
Глава МИД добавил, что во время последних президентских выборов в США в некоторых штатах не пускали наблюдателей и «в упор не видели обязательства федерального правительства».
«При том, что у них было трехмесячное голосование по почте и на 350-миллионную страну направили 47 наблюдателей», - заключил Лавров.
Лавров вошел в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года.