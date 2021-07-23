Лавров назвал представителей талибов «вменяемыми людьми»

Сделанные представителями движения "Талибан (организация запрещена в России)" заявления в ходе их переговоров в Москве позволяют говорить о том, что это "вменяемые люди". Соответствующее заявление в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы" сделал глава российского МИД Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку "Единой России" на выборах в Госдуму, сообщает РИА "Новости". "Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался. Они очень четко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (организация запрещена в России)* и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства, потому что их до этого все обвиняли, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата", - рассказал Лавров. Кроме того, глава МИД призвал власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами, а не пытаться "как можно дольше сохранить неопределенность". Ранее радикальное исламистское движение "Талибан (организация запрещена в России)" заявило, что планирует создать новое правительство Афганистана в составе совета народных представителей со всей страны. В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.