Кремль отреагировал на задержания полицейских в регионах

Недавние задержания правоохранителей в регионах — это результат борьбы с коррупцией, а не кампанейщина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС в пятницу, 23 июля.

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«Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», — сказал он.

По его словам, раскрытие преступных действий в ставропольском управлении ГИБДД лишь подтверждает, что антикоррупционная борьба в стране ведется.