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Песков назвал Путина "убежденным сторонником чистого спорта"

Москва24иещё 3
1 час назад

Россия, как и все другие страны, сталкивается с проблемой допинга, однако Владимир Путин является убежденным сторонником чистого спорта высоких достижений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков назвал Путина "убежденным сторонником чистого спорта"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хочу обратить ваше внимание, что с самого начала глава государства Путин решительно заявлял о неприемлемости допинга и подчеркивал нашу решимость в борьбе с различными проявлениями допинга в спорте", – цитирует Пескова "Газета.ру".

17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Всемирное антидопинговое агентство,Газета.Ru,
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