Лавров поддержал сборную России на Играх в Токио

«Теперь у нас команда (на Олимпийских играх) называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров, слова которого приводятся в Telegram «Единой России».