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Лавров поддержал сборную России на Играх в Токио

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на то, что олимпийская сборная России разгромит соперников на Играх, которые стартуют в пятницу в Токио.

Лавров поддержал сборную России на Играх в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь у нас команда (на Олимпийских играх) называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров, слова которого приводятся в Telegram «Единой России».

Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Политика,Андрей Ширман,Сергей Лавров,СБОРНАЯ РОССИИ,Единая Россия,
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