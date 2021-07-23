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Лавров объяснил отсутствие в России зарубежных вакцин от коронавируса

Lenta.ruиещё 2
40 минут назад

Западные страны не обращались к России с просьбой о регистрации своих вакцин от COVID-19. Так министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил отсутствие на внутреннем рынке страны зарубежных препаратов от коронавируса. Об этом он заявил на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

Лавров объяснил отсутствие зарубежных вакцин в стране
Фото: ТАССТАСС

По его словам, государство открыто для предложений от Евросоюза о взаимном признании вакцин. Он отметил, что решение о регистрации препаратов будут принимать российские санитарные власти.

«Есть оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, есть Минздрав, Роспотребнадзор, другие структуры. Это профессионалы, именно они должны такую оценку выдвигать», — подчеркнул он.

Сергей Лавров входит в федеральную пятерку от партии «Единая Россия» на будущих выборах в Государственную думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября.

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Ранее Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой допустить и ввезти в страну иностранные вакцины от COVID-19. В профсоюзе объяснили, что иностранные вакцины необходимы, так как летному составу постоянно приходится сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами.

Политика,Михаил Мишустин,Сергей Лавров,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,ЕС,Россия,
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