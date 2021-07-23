По его мнению, в последнее время в Крыму наполняются водохранилища благодаря сильным дождям. Ситуация с водоснабжением стабилизировалась. Фикс отметил, что Крым не нуждается ни в каких подачках со стороны Украины.

Главное для нас — не столько возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, а привлечение всех виновных к наказанию в соответствии с международным уголовным законодательством, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.