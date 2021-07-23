Захарова отреагировала на заявление Госдепа о "Севпотоке - 2"

Соединенные Штаты больше не пытаются найти какие-либо факты, чтобы использовать их в качестве предлога для введения новых санкций в отношении России. Об этом в эфире "Соловьев LIVE" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа о том, что США не собираются отказываться от каких-либо ограничительных инструментов против "Северного потока - 2".
По ее мнению, подобные действия со стороны США демонстрируют желание Вашингтона найти новое место в геополитической картине мира.
"Я думаю, они уже не пытаются его найти. Я думаю, что они пытаются каким-то образом определить свое новое место, потому что история с единым центром управления Вселенной не состоялась", - сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что цель Вашингтона не допустить реализацию "Северного потока - 2" не была достигнута.
"Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта ["Северный поток - 2"]. Проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень", - заключила она.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга для журналистов заявил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от каких-либо ограничительных инструментов против "Северного потока - 2", несмотря на подписание соглашения с Германией, которое призвано урегулировать разногласия по этому вопросу.