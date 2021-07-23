Захарова отреагировала на заявление Госдепа о "Севпотоке - 2"

"Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта ["Северный поток - 2"]. Проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень", - заключила она.