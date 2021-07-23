В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Совфеде ответили на угрозы Киева взять реванш по «Северному потоку-2»

Lenta.ruиещё 3
43 минуты назад

Сенатор Алексей Пушков ответил на угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы взять реванш по газопроводу «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В Совфеде ответили на угрозы Киева по «СП-2»
Фото: ReutersReuters

По его словам, Кулеба, который намерен сражаться с «Северным потоком-2» в овертайме и с помощью серии пенальти, видно, не понял, что Киев уже проиграл борьбу против проекта. Теперь Украине остается только клянчить компенсацию у сильных игроков, подчеркнул член Совфеда. При этом Пушков отметил, что если украинские власти будут настаивать на своем, то это будет равносильно тому, чтобы бить пенальти в свои ворота.

Ранее министр иностранных дел Украины пригрозил России реваншем по газопроводу «Северный поток-2». Кулеба заявил, что соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против реализации проекта. Он подчеркнул, что сделка Вашингтона и Берлина — это еще не конец истории. У Киева много вопросов к западным партнерам по поводу данного соглашения, добавил министр.

Политика,Северный поток 2,Алексей Пушков,Совет Федерации,МИД,Киев,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители