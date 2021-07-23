В Совфеде ответили на угрозы Киева по «СП-2»

По его словам, Кулеба, который намерен сражаться с «Северным потоком-2» в овертайме и с помощью серии пенальти, видно, не понял, что Киев уже проиграл борьбу против проекта. Теперь Украине остается только клянчить компенсацию у сильных игроков, подчеркнул член Совфеда. При этом Пушков отметил, что если украинские власти будут настаивать на своем, то это будет равносильно тому, чтобы бить пенальти в свои ворота.