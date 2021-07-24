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Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

RT на русскомиещё 7
34 минуты назад

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, обсудил с ним вопросы стратегического партнерства и союзничества и ситуацию в Афганистане.

Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обсуждён также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Узбекистан,Афганистан,
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