Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, обсудил с ним вопросы стратегического партнерства и союзничества и ситуацию в Афганистане.
«Обсуждён также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане.