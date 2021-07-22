В Госдуме поддержали отделение Крыма от Украины на сайте ОИ

«Мы приветствуем решение МОК с отделением Крыма от Украины. Эта территория с 2014 года не является украинской. Спортсмены, проживающие там, являются гражданами Российской Федерации и должны выступать под флагом России. Это решение МОК, его должны уважать все», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.