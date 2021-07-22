В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

ЦИК не получил новых сведений по ситуации с Грудининым

Вероника Полынина
34 минуты назад
Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Павел Грудинин и его бывшая жена Ирина не пришли на заседание рабочей группы Центризбиркома по заявлению Грудининой о сокрытии ее экс-супругом доли в зарубежном офшоре. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
ЦИК не получил новых сведений по ситуации с Грудининым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рабочая группа рассмотрела заявление Грудининой Ирины Игоревны, в котором она написала, что у ее бывшего мужа есть доля в зарубежной компании. Мы приглашали и Ирину Игоревну, и Павла Николаевича Грудинина, но, к сожалению, они не нашли возможности присутствовать на заседании», - сказал он ТАСС.
В связи с отсутствием Грудининых на заседании рабочая группа не смогла получить дополнительных сведений и оставила федеральный список кандидатов в Госдуму от КПРФ без изменений.
Булаев пояснил, что Павел Грудинин в ранее данных пояснениях сообщил, что еще в 2017 году перестал быть владельцем указанного офшора, но прислал «только копии без каких-либо подписей и заверений». Ирина Грудинина, в свою очередь, никаких документов, подтверждающих ее сведения, не предоставила.
Ранее бывшая жена Павла Грудинина Ирина обратилась в Центризбирком с письмом, в котором заявила, что у ее бывшего мужа есть доля в иностранном офшоре. Она отметила, что экс-супруг мог не указать эту информацию в декларации кандидата в депутаты Государственной думы России.
Грудинин входит в первую тройку федерального списка коммунистов на выборах в Госдуму.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал обвинения в адрес Грудинина «очередными инсинуациями» и заявил, что директор «Совхоза имени Ленина» идет на выборы, «и никто его из списка убирать не будет».
Политика,Павел Грудинин,Геннадий Зюганов,КПРФ,Центризбирком России,Госдума,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители