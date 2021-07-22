ЦИК не получил новых сведений по ситуации с Грудининым

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Павел Грудинин и его бывшая жена Ирина не пришли на заседание рабочей группы Центризбиркома по заявлению Грудининой о сокрытии ее экс-супругом доли в зарубежном офшоре. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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«Рабочая группа рассмотрела заявление Грудининой Ирины Игоревны, в котором она написала, что у ее бывшего мужа есть доля в зарубежной компании. Мы приглашали и Ирину Игоревну, и Павла Николаевича Грудинина, но, к сожалению, они не нашли возможности присутствовать на заседании», - сказал он ТАСС.

В связи с отсутствием Грудининых на заседании рабочая группа не смогла получить дополнительных сведений и оставила федеральный список кандидатов в Госдуму от КПРФ без изменений.

Булаев пояснил, что Павел Грудинин в ранее данных пояснениях сообщил, что еще в 2017 году перестал быть владельцем указанного офшора, но прислал «только копии без каких-либо подписей и заверений». Ирина Грудинина, в свою очередь, никаких документов, подтверждающих ее сведения, не предоставила.

Ранее бывшая жена Павла Грудинина Ирина обратилась в Центризбирком с письмом, в котором заявила, что у ее бывшего мужа есть доля в иностранном офшоре. Она отметила, что экс-супруг мог не указать эту информацию в декларации кандидата в депутаты Государственной думы России.

Грудинин входит в первую тройку федерального списка коммунистов на выборах в Госдуму.