Захарова объяснила своевременность иска против Украины в ЕСПЧ

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По словам Захаровой, многие годы от граждан и организаций поступали просьбы к российскому государству привлечь Киев к ответственности. Международные структуры при этом бездействовали, и это развязывало Украине руки. То, что Россия сдержанно реагировала, не значит, что аргументов или доказательств не хватает.

«Напротив, накоплено огромное количество материалов, и этот феноменальный массив доказательств будет использован в суде. Я могу сказать: ничего не забыто, как бы того ни желал Киев», — заявила дипломат.

Она также подчеркнула, что Россия выступает за защиту европейского правопорядка и рассчитывает на аполитичность и независимость ЕСПЧ.

Ранее 22 июля стало известно, что Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В ней говорится о человеческих жертвах и огромном материальном ущербе, который нанесли действия украинского государства: речь о дискриминации «русскоязычного» населения, преследованиях журналистов и СМИ, зверствах в ходе так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе и других нарушениях.